Fixovat energie se teď nevyplatí

Změna dodavatele nemusí být výhodná také proto, že dodavatelé mají pro své stálé klienty často mnohem výhodnější ceníky než pro ty nově příchozí. Zdůvodňují to tím, že pro stávající zákazníky nakupují energie průběžně, a tak zatím nemusí současné rekordní ceny plně promítnout do ceníků pro ně.

Nové zákazníky ale čeká cena za kWh od 7,08 do 9,96 Kč. To znamená, že se spotřebou 2500 kWh ročně zaplatí 17 700 až 24 900 Kč, tedy třeba u ČEZ o více než 10 tisíc korun navíc.

„Jediný scénář, který by tomu zabránil, je, že by v brzké době došlo k výraznému snížení velkoobchodních cen. Takový optimista, že by do měsíce začaly ceny klesat, ale nejsem,“ dodal.