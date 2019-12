Fischerová byla citlivá a měla sílu se vyrovnat s osudem, řekli Kubišová a Potměšil

Kubišová uvedla, že ji zpráva o skonu Fischerové překvapila. „Vím, že byla mladší než já. Bylo jí jen 72 let. Nemůže mi to stále nějak dojít. Byla to úžasná ženská, která měla až biblický osud se svým synem. Srovnávala se s tím úžasně,” dodala zpěvačka