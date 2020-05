Firmy si budou moct až o tři měsíce odložit sociální odvody

Sociální odvody za daný měsíc hradí zaměstnavatel do 20. dne následujícího měsíce. Částku za květen až červenec by musel tedy splatit do 20. října, a to i s penále. To nyní činí 0,05 procenta dlužné částky za den. Snížit by se mělo na pětinu, tedy na 0,01 procenta. Za čtvrt roku by tak činilo zhruba procento.