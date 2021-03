Firma pirátského místostarosty dodávala ochranné pomůcky pirátským radnicím. Žádný střet zájmů, hájí se Štrébl

Ví nějaký novinář nebo Jirka Pospíšil (který si jen rád kopne), co to je střet zájmů? Nebo už je ten pojem všeobjímající? Musíte mít z veřejné funkce možnost ovlivnit zájem osobní. Hlasovat o poplatcích za psa, když máte psa, je střet. Zakázka MP pro moji firmu není. Get over it.