Filip: Jsme připraveni tolerovat Babišovu rekonstruovanou vládu bez ČSSD

Pane předsedo, jste stranou, která toleruje současnou menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD. Jak vnímáte celou situaci kolem vládní krize, absenci ministra kultury a oznámení prezidenta, že nechce jmenovat ministrem místopředsedu ČSSD Michala Šmardu?

Není to důvod pro to, abychom vypověděli dohodu o toleranci, kterou s hnutím ANO máme. Pochybnost prezidenta o Michalu Šmardovi byla od počátku a rozdělení termínů bylo podle mě jasný vzkaz ČSSD, najděte někoho jiného. Šlo ze strany prezidenta o jednoznačný signál, že má vážné pochybnosti o kompetencích pana Šmardy. Podle mě hraje roli i podíl Michala Šmardy na likvidaci Fondu dětí a mládeže, bývalého SSM. Že to tam nedobře dopadlo, to víme.

To se ale nestalo a ČSSD nikoho jiného nenašla.

Ano, ale v tom případě pan prezident cítí odpovědnost za toho, koho jmenuje. Není automat na podpisy. Výklad ústavy, který zaujala řada lidí včetně těch, kterých si vážím, mě mrzí.

Policejní metody, které tady zavádí pan senátor Václav Láska mně připadají šílené

Myslíte výklad ústavních právníků o tom, že prezident porušuje ústavu?

Ano. Prezident jedná a není pravda, že je mimo ústavu. Policejní metody, které tady zavádí pan senátor Láska (Václav Láska z klubu Senátor 21, který inicioval vznik ústavní žaloby na prezidenta - pozn. red.) mně připadají šílené. Ať se vrátí k policii. On nerozeznává princip legitimity a legality.

Podání žaloby je právo senátorů a je to legitimní ne?

Ne, to je legální, ale otázka legitimity je pochybná. Síla legitimity je nízká. Když si senátoři, kteří to navrhli, sečtou své hlasy, které dostali, tak je to desetina toho, co dostal ve volbách prezident.

Dobrá. Pojďme zpět. Měla by tedy ČSSD nyní najít jiného kandidáta?

Sami si vytvořili prostředí, kde můžou učinit už jen dva kroky. Buď trvat na kandidátovi a splnit výhrůžku, že odejdou z vlády, nebo dát jiného kandidáta. Třetí možnost samozřejmě je další jednání a požádají o změnu poměrů uvnitř vlády. Vláda by tak poté případně padla na koaličních sporech o resorty, a ne o ministra kultury. Ale to už je na vůli premiéra.

A kdyby ČSSD z vlády odešla, zůstala by vaše podpora pro případnou další menšinovou vládu hnutí ANO?

Máme smlouvu jenom s hnutím ANO. Nebudu se ČSSD doprošovat ke zrušení Bohumínského usnesení. To mě ani nenapadne. Podpořili bychom rekonstrukci vlády a menšinovou vládu hnutí ANO.

Myslím, že požadavek na zvýšení peněz na 11 miliard pro MPSV má legitimizovat odchod z vlády

I za okolností, že by třeba ve vládě byla SPD?

Myslím, že o spolupráci s SPD pan premiér neuvažuje. Ale samozřejmě, rekonstrukce vlády připadá v úvahu. Vláda má důvěru. Pan předseda vlády nemá důvod k demisi.

Takže rekonstruovanou vládu ANO byste podpořili.

Ano.

Nabídli byste třeba i vaše politiky do vlády?

Taková varianta není ve hře. My jsme v procesu řekli, že jednorázově způsobíme důvěru a poté, že ji budeme tolerovat. A to stojí na sedmi podmínkách, na jejich naplňování trváme. My do té vlády nevstoupíme. To by se musela změnit zahraniční a bezpečností politika vlády, a to by asi neskouslo hnutí ANO.

Co říkáte na vyjednávání o rozpočtu? ČSSD si klade řadu podmínek a zdá se, že největší spory jsou zatím na MV a MPSV. Může nakonec třeba i to být důvod, kvůli kterému ČSSD vládu opustí?