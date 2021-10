Fiala: Změna je tady

Změna je tady, my ji uděláme, uvedl v sobotu po sněmovních volbách šéf vítězné koalice SPOLU Per Fiala (ODS). Výsledky těsně před sečtěním všech hlasů ukazují, že by SPOLU a koalice Pirátů a STAN mohly ve Sněmovně získat většinu 109 mandátů.