Fiala ocenil Babišův projev

"Je dobře, že Andrej Babiš ustoupil v den našeho státního svátku od svého obvyklého konfrontačního stylu. Společnost je rozdělena, je potřeba vrátit do politiky slušnost a respekt k jiným názorům, voliči se jasně vyjádřili pro změnu politického stylu a kultury," uvedl Fiala.

Mnozí lidé jsou podle něj v těžké situaci, covid-19 a rostoucí ceny energií negativně zasahují do jejich osudů. "Je potřeba začít to řešit, vrátit do politiky rozumnou diskusi a naplnit všechny síly k tomu, abychom si s tím poradili," dodal.