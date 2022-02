Farský dnes složí poslanecký mandát

Čelil kritice, že záměr odcestovat na delší dobu do USA utajil před voliči i koaličními partnery. Mandátu se Farský zpočátku zbavit nechtěl, měl za to, že by to byl „podvod na voličích“. V pondělí ale řekl ČT: „Udělal jsem chybu a za chyby se platí.“ Farský podotkl, že by poškodil celou koalici, kdyby svůj záměr odjet do Ameriky oznámil už před volbami. „Využili by to soupeři ve volbách. Jako premiér by dnes neseděl Petr Fiala, ale trestně stíhaný Andrej Babiš,“ dodal.