Farář vyfotil popravu na konci války

Nacisté se za sabotáž chtěli místním lidem pomstít a jejich asi třicetičlenné komando vtrhlo do Živohošti.

Muži se vzdali a odevzdali své flinty. Němci je přivedli na zahradu jednoho zdejšího statku. „Popravčí četa na ně zamířila, první střelu podle pamětníků údajně vypálili do vzduchu, aby muže ještě psychicky víc ničili, a druhou ránu už pálili do nich,“ líčil Velfl.

Z celé popravy se dochovalo 12 originálů fotografií, které má příbramské muzeum. „Fotil to páter Semrád a jsou dvě teorie – buď odněkud tajně, někde schovaný, ale vzhledem k tehdejším technickým možnostem to bylo spíš z donucení. Asi ho k tomu Němci přiměli,“ odhadoval Velfl. Brzy po válce farář zemřel, fotografie ale ještě stihl předat regionálnímu spisovateli Bohumilu Škorpilovi, který dal snímky do muzea.