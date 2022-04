Exšéf věznice je čistý a chce odškodné

„Mohu potvrdit, že usnesením odvolacího soudu z 29. března bylo odvolání státního zástupce proti rozsudku soudu prvního stupně ve věci Ivana Horáka zamítnuto jako nedůvodné. Odvolací soud neshledal, že by napadený rozsudek nebo řízení, které mu předcházelo, byly zatíženy vadami, které mu vytýkalo podané odvolání,“ sdělil Právu mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig.

Peníze měl podle žalobce Horák dostat za to, že zařídí přesun jednoho odsouzené­ho ze znojemské věznice do své Vazební věznice Ruzyně. A tam by mu pak vydal kladné hodnocení k žádosti odsouzeného o podmíněné propuštění z výkonu trestu.