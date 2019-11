Experti z Lán odsoudili Kuberovu cestu na Tchaj-wan

„Jsme demokratická společnost, to si myslím, že tady můžeme všichni potvrdit. Na druhé straně pan předseda ( Kubera ) byl u posledního jednání ústavních činitelů, kde jsme se přihlásili k politice jedné Číny,” řekl Petříček. Vláda podle šéfa české diplomacie nemůže Kuberovi v cestě zabránit.

„Skutečně na této úrovni je to výjimečné, že by takto vysoce postavený ústavní činitel cestoval na Tchaj-wan, nicméně říkám, toto rozhodnutí je na panu předsedovi. Vláda nemá nástroj, jak mu v tom zabránit,” řekl ministr.

Předsedovi Senátu svůj pohled na cestu sdělil „Nemohu však ovlivňovat rozhodnutí našich poslanců a senátorů. To je záležitostí našeho parlamentu. Zahraniční politiku však určuje vláda,” vyjádřil se pro Novinky.

Česko by mělo podle něj vystupovat vůči svým partnerům transparentně. „Ale myslím, že zároveň také tvrdíme jasně, že Čína by se neměla pohoršovat nad tím, že máme zájem rozvíjet ekonomické vztahy s Tchaj-wanem za podmínky, že naše vláda, a to dělá opakovaně, se hlásí k naší politice jedné Číny,” doplnil.