Experti: Řidičák na zkoušku je třeba

A jak to konkrétně má vypadat? U začínajících řidičů se po dobu dvou let ode dne, kdy získají řidičský průkaz, sníží na polovinu hranice celkového počtu bodů, při jejímž dosažení přijdou o řidičské oprávnění.

„V současné době se na ministerstvu dopravy vypořádávají připomínky z meziresortního řízení. Přesný termín, kdy má být návrh nových bodů zaslán vládě, stanoven není, ale stát by se tak mělo do konce letošního roku,“ řekl Právu ředitel odboru komunikace MD Jakub Stadler.

Dosud je tato věková hranice 21 let. Pokud by se to umožnilo i mladším, vyřešil by se podle náměstka pražského primátora Adama Scheinherra (Praha sobě) nedostatek řidičů, kterým trpí celá tuzemská autobusová doprava. Jen v hlavním městě řidičů nyní chybí 240.