Expert varuje: Strojvůdců je zoufale málo, jsou unavení a přetížení

„Strojvedoucích je nedostatek, řeší to všichni dopravci. Strojvedoucí tak vykonávají přesčasy a ta přesčasová práce se projevuje,“ řekl Právu Berounský. Výjimkou není ani to, že jeden mašinfíra pracuje pro dva dopravce, a to i v jeden den. „Je kuriozní, že i lidé v důchodovém věku vystřídají za jeden den dva dopravce,“ dodal.

Mírný podstav připouští největší dopravce, České dráhy (ČD). „V současné době zaměstnáváme 3808 strojvedoucích a do plného stavu nám chybí několik málo desítek zaměstnanců této profese,“ sdělila Právu Gabriela Novotná z tiskového oddělení ČD.