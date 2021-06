Experiment Prahy na řidičích způsobil ve městě kolaps dopravy

Na vině je experimentální dopravní opatření, které magistrát zavedl v ulici V Holešovičkách za mostem Barikádníků. Místo dvou průběžných pruhů ve směru z Argentinské ulice jsou nově zřízeny dva pruhy z nájezdu z tunelu Blanka, přičemž jeden je průběžný. Řidiči mířící od Argentinské se tak musejí sjíždět do jednoho pruhu, což způsobuje komplikace.

Opatření má za cíl ulevit provozu v tunelovém komplexu Blanka a v navazující ulici Povltavská. Podle dosavadních informací řidičů se ale efekt zatím nedostavil. Dokud totiž nebudou auta z Blanky moci pokračovat ve dvou pruzích, aniž by je zastavoval semafor na křižovatce u nájezdu na most Barikádníků ve směru do centra, problém se těžko vyřeší.