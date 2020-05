Exekuce míří k zásadním změnám

Kromě dočasných změn pravidel insolvencí a exekucí kvůli koronavirové pandemii se chystají změny mnohem zásadnější. Konkrétně jde o čistou teritorialitu a to, aby byl exekutor vždy nezávisle přidělen místně příslušným soudem. Snížila by se procesní i finanční zátěž pro malé i velké zaměstnavatele a desítky tisíc lidí by to vyvedlo ze šedé ekonomiky. Část nedávno schválených změn je dočasná, část trvalá.