Evakuovaní obyvatelé z Hřenska a jeho částí Mezné a Mezní Louky se budou postupně od soboty vracet domů. Novinářům to ve čtvrtek řekla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). Oblast bude dál uzavřená pro turisty, dodala. Ministerstvo prodlouží omezení vstupu do národního parku do konce letních prázdnin 31. srpna.