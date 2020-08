EU musí jednat, deklarace nestačí, tvrdí Babiš k dění v Bělorusku

„Je to šokující, co se děje v Bělorusku. Neuměl jsem si představit, že se něco takového se může stát v Evropě, tak blízko k nám,” uvedl Babiš.

Zopakoval své vyjádření, že Bělorusové mají stejný nárok na svobodu a demokracii jako ostatní. „Nevidím důvod, proč by tomu tak nemělo být,” dodal Babiš s tím, že režim prezidenta Lukašenka je nepřijatelný stejně jako to, co se děje v ulicích. EU by měla přijít s návrhem.