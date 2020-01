E-shop na dálniční známky za 400 milionů chtějí programátoři udělat přes víkend zdarma

Cena za dílo představuje podle Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 105 milionů korun, 156 milionů má stát zaplatit za čtyři roky služeb provozní podpory, dalších téměř 140 milionů má stát rozvoj platformy. Někteří lidé z oboru uvedli, že podobný projekt by mohl stát kolem 40 milionů korun.

Drahým e-shopem to nekončí. Další půl miliardy má jít na síť prodejních míst

„Rozhodli jsme se, že příští víkend zorganizujeme veřejný hackathon a celý systém e-shopu na dálniční známky zdarma naprogramujeme, spustíme a v pondělí nabídneme státu za účasti médií! Chceme dokázat, jak absurdní je zadat zakázku za 401 milionů, když to pár schopných lidí dokáže udělat za víkend,” uvedl Vondráček.

E-shop za 400 milionů? Je to příliš, měl by stát zlomek, říká jeden z nejvyšších šéfů Alzy

„Různé firmy nám také nabízejí služby jako občerstvení a podobně. Jde vidět, že to lidi chytlo, baví je to a věří tomu,” podotkl. K akci podle Vondráčka vznikne facebooková stránka, v provozu by mohla být ještě v sobotu.