E-neschopenky měly výpadky. Prý šlo jen o desítky ordinací

Povšík včera znovu odmítl, že by měli lékaři za vyplňování e-neschopenek dostávat platbu. Uvedl, že by to stálo stovky milionů korun. První zkušenosti s užíváním systému podle náměstka ukazují, že lékaři ho neblokují, a to včetně těch, kteří proti novince vystupovali.