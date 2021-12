Dušek: Omikron za měsíc ovládne ČR

Počty hospitalizovaných poslední týdny klesaly. V neděli se začaly mírně zvedat. V pondělí stouply k 3505 pacientům. Dá se to připsat svátkům, či jde o začínající trend?

Neřekl bych přímo trend. Nezapomeňte, že hodnotíte vývoj jediného dne. Během Vánoc došlo k poklesu hospitalizací. Důvody byly dva. Jednak menší množství příjmů do nemocnic, a také velké množství propuštěných pacientů před Vánoci a během svátků. To nabouralo dosavadní trend, ale netýkalo se to úplně JIP.

Druhým důvodem je, že během Vánoc některé nemocnice nestíhaly zadávat v reálném čase data o všech hospitalizacích. Teď došlo k jejich zadání a příjem pacientů bohužel zase narostl. Hned po svátcích se příjem vrátil do výše asi 400 pacientů denně. Na JIP se to číslo pohybuje jako předtím, tedy mezi 60 až 70 denně.

Omikron nevyhnutelně a poměrně rychle vytlačí deltu, bude to jen otázka týdnů

V souladu s tím, co jsme viděli před Vánoci, bude zátěž nemocnic postupně ještě dál klesat, ale ten pokles bude pomalý. Zejména na JIP. I po Vánocích tam máme kolem 700 pacientů a obložnost (využití lůžek v procentech) se pořád pohybuje někde mezi 20 až 30 procenty funkční kapacity.

Jaký vývoj tedy očekáváte v následujících dvou týdnech?

Očekávám mírný sestupný trend, který ale v těch nejvíce zatížených regionech neznamená, že by si lékaři a sestry nějak významně odpočinuli, protože tam je pořád poměrně hodně pacientů na jednotkách intenzivní péče.

To se teď bavíme o období do konce roku a o prvním týdnu v lednu. Potom, až nevyhnutelně nastoupí varianta omikron, je velký otazník, co to udělá v nemocnicích.

S jakým scénářem počítáte?

Nevyhnutelně sem omikron přišel a komunitně se šíří. V tuto chvíli může představovat možná desetinu celkového počtu nákaz. Někdy kolem 5. až 10. ledna by mohl překonat hodnotu 25 procent a pak začne růst velmi prudce. To je predikce, která je ve shodě s predikcí ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí).

Omikron nevyhnutelně a poměrně rychle vytlačí deltu, bude to jen otázka týdnů. Už na přelomu ledna a února by měl tedy být dominantní variantou.

A co dopad na nemocnice? Jsou náznaky, že by nemusel být tak velký.

V mezinárodní literatuře je v tuto chvíli poměrně věrohodně zpráva, že omikron by mohl mít až o třetinu nebo až o polovinu menší dopad na nemocnice. Tedy že riziko hospitalizace by mohlo být třetinové anebo poloviční proti deltě. To zní samozřejmě dobře, jenomže bohužel při té velké rychlosti šíření má potenciál nakazit v krátkém čase velkou masu lidí.

A potom i ta nižší procenta mohou představovat poměrně velký tlak na nemocnice.

I s tímto scénářem musíme počítat.

Omikron se už rozšířil v Británii nebo Dánsku. V obou případech počty nových případů enormně vzrostly. Data o hospitalizacích jsou ale rozdílná. V Británii se stav v nemocnicích výrazně nemění, v Dánsku počty pa­cientů rostou. Čím si to vysvětlit?

Oba státy se shodují v tom, že nástup omikronu je velmi rychlý, a potvrzují tak vysokou nakažlivost. Netrvá ale tak dlouho, jak jsme byli zvyklí u předchozích vln, a půjde zase poměrně rychle dolů.

U dopadu na nemocniční systém může být rozdíl ve vykazování. Já bych věřil spíš dánským číslům, pokud jde o hospitalizace. Británie a Dánsko jsou také různě proočkovány a promořeny. Na vyhodnocení zdravotního dopadu máme navíc pořád relativně krátkou dobu sledování. Myslím, že se nemocnost mezi těmito státy ještě vyrovná.

Čili hrozba je v tom, že ačkoliv by mohl být počet lidí v těžkém stavu nižší, tak jich může být moc najednou, nerozloží se to v čase.

Nezapomeňme, že se srovnáváme se zeměmi, jako je Británie či Dánsko, které jsou poměrně hodně proočkované. My v tom máme pořád značné

rezervy. I u omikronu platí, že ochranu nabízí kompletní očkování, zejména třetí posilující dávka. Máme pořád asi třetinu populace, která je velmi málo chráněná očkováním nebo v nedávné době neprodělala covid.