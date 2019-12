Duka s židy v Praze zahajoval chanuku, kázal při tom o „antikřesťanství”

Stejně jako všechny židovské svátky je ve vztahu ke gregoriánskému kalendáři pohyblivým svátkem. Připomíná zázrak při opětovném vysvěcení chrámu po povstání Makabejských před více než 2100 lety. Podle Tóry našli tehdy Židé po příchodu do svatostánku jen jednu nádobku s olejem. Chrámový svícen by tak vydržel hořet jen den, plál ale osm dní. Za tu dobu se stihl připravit a posvětit olej nový. K hlavnímu symbolu svátku, zapalování svíček, postupem doby přibylo několik obyčejů, které připomínají křesťanské Vánoce, děti například dostávají drobné dárky. Do souvislosti s Vánocemi je ale chanuka dávána jen kvůli období, v němž se odehrává. Nejde tedy o „židovské Vánoce”.