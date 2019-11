Duka podal oznámení kvůli zneužívání v církvi

„Místo proseb mi vyhrožují, že jsem spolupachatelem a spoluviníkem. Mojí povinností je chránit oběti. Já je nebudu vydávat policii,“ komentoval to pro Seznam zprávy Kylar.

Jenže jak už naznačuje Dukův tweet, trestní oznámení má rovněž chránit dobrou pověst instituce. Pokud by policie důkazy k sexuálnímu zneužívání nenašla, mohla by církev žalovat lidi, kteří na problém upozorňují, za pomluvu. „K tomu se nemohu vyjádřit. Je to velmi předčasné a hypotetické,“ odpověděl advokát Němec.