Druhá vakcína Moderna dorazí 22. ledna

V lednu by v Česku mohlo být 80 tisíc dávek Moderny pro poloviční množství lidí, vyplynulo ve středu z aktualizované strategie očkování. Ministr Jan Blatný ale na tn.cz řekl, že to zřejmě bude méně, pouze asi 20 000 dávek.

Evropská komise ve středu na doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) během několika hodin schválila podmínečnou registraci vakcíny firmy Moderna v zemích Evropské unie.

„Další dostupná očkovací látka – skvělá zpráva a skutečnost, která nás přibližuje k běžnému životu. Děkuji pracovníkům SÚKL, kteří se na jednáních EMA podíleli. Díky nim víme, že do ČR přijde prověřená a bezpečná vakcína,“ uvedla k tomu ředitelka tuzemského Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová.

Ta vakcína nemá tak přísné nároky jako Pfizer Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD)

Vládní strategie předpokládá, že by v prvním čtvrtletí mělo být do Česka dodáváno vakcíny Moderny každý měsíc 80 tisíc dávek, od dubna do září pak 278 tisíc dávek měsíčně.

Schválení druhé covidové vakcíny uvítal i vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD).

„Znamená to další možnost očkování. Pokud vím, tak ta vakcína nemá tak přísné nároky jako Pfizer. Z našeho pohledu čím víc bude dostupných vakcín, tím to je lépe, protože budeme moci zrychlit očkovací mechanismus. Je to dobrá zpráva pro všechny,“ řekl vicepremiér. Ten předpokládá, že okolnosti distribuce další vakcíny bude dnes vláda řešit.

I pro menší nemocnice

Členské státy EU tak budou mít spolu s vakcínou firem Pfizer a BioNTech, kterou již začaly všechny země používat, k dispozici celkem 460 milionů dávek. EU má dalších jeden a půl miliardy dávek nasmlouváno u dalších čtyř výrobců, jejichž přípravky na schválení teprve čekají.

Vakcína firmy Moderna je podle SÚKL určena lidem od 18 let. Podává se ve dvou dávkách s odstupem 28 dní. Nynější vakcína firem Pfizer a BioNTech, se kterou se očkuje od konce prosince, také vyžaduje pro každého člověka dvě dávky, a to s odstupem 21 dnů. Stejně jako u první vakcíny již používané v EU je podle výrobce účinnost očkovací látky okolo 95 procent.