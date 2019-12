Dostavba Pražského okruhu se opět posouvá

„Nebyly to jen chyby úředníka, ale zčásti i chyby projektantů a těch, kdo to projednávali. Chybou úředníka bylo, že na některých pozvánkách chybělo místo konání a zároveň ve vypořádání chyběli někteří účastníci řízení, kteří byli majiteli pozemků, nebo byli přímo dotčení stavbou,“ uvedl starosta Běchovic Ondřej Martan ( ODS ).

Kromě toho však podle něj chyběla v projektech i část sítí. „Reálně hrozilo, že by to soud shodil,“ dodal Martan.

Podle ministra dopravy by územní rozhodnutí pro stavbu mělo být k dispozici nejpozději do března 2020

To všechno znamenalo půlroční posun. „Situace tady není ideální, bylo zahájeno územní řízení, ale nebylo to v souladu s právními předpisy a muselo se zahájit opakovaně,“ uvedl před pár dny Kremlík, podle něhož by příští rok mohlo už být konečně k dispozici územní rozhodnutí pro tento úsek. Teprve pak se začnou vykupovat pozemky.