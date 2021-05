Dostavba dálnice D4 konečně začne

Konsorcium se s ministerstvem koncem dubna dohodlo, že stát za využívání dálnice zaplatí 17,8 miliardy korun. To je podle ministerstva skoro o šest miliard méně než maximální částka, kterou si stanovilo před podáním nabídek.

Původně se však loni hovořilo o ceně 16,5 miliardy Kč. Rozdíl způsobil nárůst mezibankovní sazby IRS od loňského srpna, kdy se podávaly nabídky do soutěže. „Změna IRS neznamená zvýšení výnosů koncesionáře ani věřitelů,“ poznamenal k tomu Jemelka a dodal, že PPP na D4 fixuje úrokovou marži na celou dobu trvání koncesionářské smlouvy.

Na postavení a uvedení úseku do provozu má zhotovitel podle smlouvy čas do prosince 2024. I přes zpoždění se zahájením dostavby počítá Eurovia podle Štočkové s dodržením termínu.

„Koncesionář pak bude dalších 25 let úsek provozovat a udržovat v bezvadném stavu, a to spolu s dalšími už postavenými 16 kilometry dálnice D4 a silnice první třídy č. 20,“ připomněl Jemelka podmínky. Poté dálnice přejde do vlastnictví státu.