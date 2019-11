Dosluhující armádní bitevní vrtulníky by chtěl Babiš udat policii

Zastarávající ruské bitevní vrtulníky Mi-24/35, které jsou na hraně životnosti a jež hodlá armáda nahradit americkými stroji, by mohla využívat policie, konkrétně protiteroristická jednotka. Myslí si to premiér Andrej Babiš (ANO), podle něhož by policisté mohli získat dva stroje, a nemuseli by tak kupovat nové.