Dosavadní fungování Cermatu je problém, tvrdí ministr Gazdík

„To, že je Cermat problémem, vím od prvního dne, kdy jsem ve funkci jako ministr,“ uvedl Gazdík. „Některé zakázky, které Cermat v minulosti provozoval, se mi nezdají být přiměřené,“ řekl. Potvrdit, či vyvrátit to podle něj ale musí znalec nebo auditor. Až bude mít ministerstvo závěr soudního znalce, bude „podle toho činit“, řekl ministr.

Server iDNES.cz v pondělí informoval, že ministerstvo poslalo do Cermatu auditory, kteří mají zjistit, proč organizace platí desítky milionů za servis tiskáren pro maturitní a jednotné přijímací zkoušky. Výsledek auditu by podle serveru mohl být jasný asi do měsíce.