Dočkají se. Očkování terénních pracovníků má začít od dubna

Ošetřovatelek starších 50 let je podle odhadů skoro dvacet tisíc, řada dalších jsou mladší. Starají se o desetitisíce klientů. Kvůli osobnímu kontaktu jsou tito pracovníci i klienti ve větším ohrožení.

Už několik měsíců se očkuje pouze personál a klienti v pobytových zařízeních. Riziko nákazy u nich bylo podle resortu vyšší. Teď by se mělo dostat i na ty, kteří pracují v terénu a docházejí k lidem domů.

Od dubna by se měla registrace k očkování otevřít zejména pro další skupinu seniorů, zřejmě nad pětašedesát let. Na řadu přijdou i někteří členové kritické infrastruktury nebo chroničtí pacienti, kteří obdrží speciální kód.

Některé kraje vzaly iniciativu do vlastních rukou. Všechny pracovníky sociálních služeb – ať už terénní, nebo ambulantní – z většiny naočkoval například Jihomoravský kraj, od tohoto týdne se přidají i na Plzeňsku. Zájem o vakcínu tam projevilo 186 veřejných opatrovníků nebo pracovníků obcí a téměř 400 terénních pracovníků sociálních služeb.

K některým by se vakcína mohla dostat už v příštích dnech. Vše závisí na dostatečném množství vakcín. „Jsou to spojené nádoby. V okamžiku, kdy bude dost vakcín pro praktiky, tak lidí nad 80 let nebude v očkovacích centrech tolik a budeme moci očkovat víc terénní pracovníky,“ vysvětlil Právu náměstek plzeňské hejtmanky pro oblast sociálních věcí Rudolf Špoták (piráti).