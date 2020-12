Do ZOO ve Dvoře Králové připutoval tajemný krokodýl ze Španělska

Cesta z původního bydliště ve Španělsku do východočeského Dvora Králové nad Labem trvala 30 hodin. Samice do Podkrkonoší přijela speciálním vyhřívaným vozem ve čtvrtek, celý transport doprovázela mimořádná hygienická opatření a navázala na ně nezbytná karanténa zvířete i pracovníků do transportu zapojených.