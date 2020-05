Do Temelína míří po silnici obří separátor

Z Bratislavy do Jaderné elektrárny Temelín vyrazil v pondělí o půlnoci největší náklad za posledních dvacet let. Separátor poveze přes padesát metrů dlouhý kamion pět dní. Po výměně separátoru by se měl zvýšit výkon elektrárny.