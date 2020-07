Do přírody jen s repelenty a nelehat do trávy, upozorňují hygienici

Hygienici apelují na veřejnost, aby všude v přírodě používala repelenty. Bez nich by se lidé vůbec neměli vydávat do lesů na houby, do parků, na louky, k rybníkům ani na zahrady. Aktivita klíšťat je totiž v těchto dnech obrovská. Na desetistupňové škále, kterou zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav, je jejich aktivita na stupni číslo sedm, což znamená vysoké riziko.