Do případu Dukovy nadace se vložil soud, Vatikán mlčí

Podezření, že Duka se svými spolupracovníky vyvedl církevní majetek do soukromé nadace, ale zůstávají.

Server Kverulant v úterý zveřejnil směnnou smlouvu s developerskou firmou Central Group, ze které vyplývá, že Dukova nadace by se měla stát majitelem „bytových a nebytových jednotek“ výměnou za dva lukrativní pozemky o výměře 30 tisíc metrů čtverečních hned vedle nákupního centra v pražské Hostivaři, které získala hostivařská fara v restitucích.

Pochybnosti ale budí klauzule stanov nadace, která říká, že správní rada, kterou nyní jmenoval Duka, by měla zůstat ve funkci pět let bez ohledu na to, zda budou její členové dál pracovat pro arcibiskupství.