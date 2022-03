Do krytů v Česku se schová jen čtvrt milionu lidí, přiznal Fiala. Jeden ze čtyřiceti

Do protiatomových krytů se v České republice schová čtvrt milionu lidí. Ve čtvrtek to při interpelacích ve Sněmovně řekl šéf vlády Petr Fiala (ODS). Vedle toho se mohou občané v případě útoku schovat do sklepů nebo metra. „Není důvod ke znepokojení,“ zdůraznil.