Do českých škol se nepřihlásila skoro polovina ukrajinských dětí

Ke školní docházce se od září přihlásilo 40 tisíc dětí, tedy o 30 tisíc méně, než jich od začátku ruské invaze přišlo do České republiky. Po jednání vlády s hejtmany to oznámil šéf jihočeského kraje Martin Kuba (ODS). Důvodem, proč se dětí do škol přihlásilo méně, může být podle něj i fakt, že se jich část vrátila zpět na Ukrajinu.