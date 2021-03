Do Česka přišlo dalších 2500 dávek léků na covid od Eli Lilly

"O indikaci léku vždy rozhoduje ošetřující lékař dle přesně stanových kritérií. Pacientovi se podává jedna dávka nitrožilně, a to ambulantně při urgentních příjmech nemocnic. Aplikace léku trvá přibližně jednu hodinu. Následně je pacient další hodinu sledován a poté propuštěn do domácí péče," uvedl mluvčí nemocnice Petr Sulek.

"Jde tedy o takové pacienty, u kterých se předpokládá, že pokud by nemoc covid-19 dostali, tak by měli větší pravděpodobnost přechodu nemoci do velmi těžkého průběhu," dodal Sulek. Naopak se nepodává lidem, kteří už jsou hospitalizováni s rozvinutým zápalem plic.