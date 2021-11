Do babyboxu někdo odložil holčičku, pupečník měla podvázaný gumičkou do vlasů

Do babyboxu v liberecké krajské nemocnici ve středu odpoledne někdo odložil miminko. Je to holčička, byla zabalená v ručníku a v šedivé plyšové dece. Umytá nebyla, pupečník měla podvázaný gumičkou do vlasů.