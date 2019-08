Dluh za plyn připravil muslimy v Praze o modlitebnu

V neděli se kvůli rozhodnutí soudu v modlitebně konala manifestace. „Naše centrum dobrovolně neopustíme. Usilovali jsme o dobré a přátelské soužití. Nadále tak chceme žít a být této společnosti prospěšní. Zákon, na základě kterého k tomu došlo, ale považujeme za nespravedlivý a na to chceme důrazně upozornit," řekl majitel Bader Eknaifith. Doufá v to, že se politici budou o případ zajímat.

Nepoměr mezi dluhem a hodnotou nemovitosti je podle jeho advokáta Petra Němce sice běžný, ale v tomto případě je nepoměr extrémní. „A bije to do očí. Podáme dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. Nejdříve musíme projít všemi opravnými prostředky a teprve pak se obrátíme na Ústavní soud," sdělil serveru.

Němcovi také vadí to, že exekutor nevyužil všechny prostředky, aby se s Eknaifithem spojil. „Kdyby exekutor skutečně chtěl, byl by schopen kontaktovat jednatele a postupovat jinak než dražbou nemovitosti. Znalecký posudek jim říkal, že je objekt využíván, a logicky, když máte nemovitost a není to zřícenina, tak tam něco muselo být. Měl jít do té nemovitosti a zabavit majetek v ceně přiměřené dluhu," míní Němec.