Matka nemohla synovi změnit příjmení. Dítě má právo být slyšeno, uvedl Ústavní soud

Žena neúspěšně usilovala o změnu chlapcova příjmení. Se stížností se následně obrátila na ÚS, který jí vyhověl. Při seznámení se spisem totiž zjistil, že obecné soudy vůbec nezjišťovali, jaký názor na změnu příjmení má samotný chlapec, jemuž tehdy bylo sedm let.

„V případě, že by i po takto provedeném pohovoru s nezletilým měl obecný soud pochybnosti např. o tom, do jaké míry se jedná o skutečné přání nezletilého, či do jaké míry je např. ovlivňován svým okolím, má soud procesní možnosti k objasnění skutkové situace (např. znaleckým posudkem dětského psychologa),” připomněl ÚS, který kritizoval krajský soud, jenž nerespektoval názor orgánu sociálně-právní ochrany dětí, ani přání nezletilého, kterého ani nevyslechl.