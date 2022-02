Digitální rádia táhnou. Expres FM má bezmála 120 tisíc posluchačů

„Jsme digitální firma, která je zvyklá dostávat přesná a okamžitá data o výkonech svých služeb. Stará cesta měření poslechovosti rádií prostřednictvím Radioprojektu nám takové údaje nedává. Vypovídající je fakt, že podle aktuálně dostupných dat Radioprojektu poslouchá Expres FM týdně 42 tisíc lidí. Avšak my jsme hned při prvním měření s využitím metody Gemius Prism dokázali exaktně změřit 117 tisíc za týden. A to se bavíme pouze o poslechu živého vysílání rádia přes internet,“ vysvětlil Pierre Beneš, manažer rozvoje rádií Seznam.cz .

Zdůraznil přitom, že zmiňované dvě stanice je v současnosti možné naladit šesti různými kanály, drtivá většina z nich už je digitální. Kromě terestriky je řeč například o šíření obsahu skrze aplikace, poslech na vyžádání, zpětné přehrávání. „Musím se ptát, kolik by vycházela opravdová poslechovost Expresu, pokud by se k naměřeným internetovým 117 tisícům přičetly všechny tyto další kanály. A samozřejmě navíc terestrické vysílání, které v tomto čísle vůbec není,“ zauvažoval Beneš.

V loňském roce byla realizována změna v metodice sběru dat Radioprojektu, což podle Seznamu způsobilo ještě větší nepřehlednost. „V dotazování posílila skupina lidí v seniorském věku. Paradoxně nám díky tomu významně narostl poslech stanice Classic Praha . Můžeme se jen dohadovat, zda je za tím fakt, že je klasická hudba považována za žánr pro starší. My se však dohadovat nechceme, pro naše partnery potřebujeme precizní a uvěřitelné měření,“ prohlásil Beneš.

Na to poukazuje také obchodní ředitel Seznamu Tomáš Búřil: „Rok 2022 je pro obchodní oddělení Seznamu rokem audia. Tedy rádií i online poslechu obsahu, do čehož investujeme nemalé prostředky. Radioprojekt naprosto neodpovídá současné situaci na trhu a našim potřebám.“

„Víme to my i naši klienti. Proto jim prezentujeme data, která máme z našich nezávislých výzkumů. Přesnější data se nám v loňském roce promítla do skokového nárůstu obratu audia. I proto nám dává smysl v nových metodách měření pokračovat a rozvíjet je směrem k digitální budoucnosti. Už teď víme o zájmu dalších partnerů, protože se současným stavem není spokojená velká část trhu,“ doplnil Búřil.