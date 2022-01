Dětský domov si zpříjemňovali marihuanou

Hlavní aktér, který marihuanu nakupoval, před soudem ale nakonec skončí jako dětský delikvent. V případech, kdy trestný čin spáchá osoba mladší 15 let, totiž zákon umožňuje státnímu zástupci podat soudu návrh na uložení výchovného opatření. Tím může být v krajním případě i ochranná výchova, kdy je nezletilec umístěn do ústavního zařízení s přísným režimem. „V tomto případě takový návrh rozhodně podáme,“ potvrdila Novinkám šéfka klatovského státního zastupitelství Jiřina Vítovcová.

Podle zjištění Novinek se čtveřice hochů oddávala drogovému opojení od srpna 2020 do dubna následujícího roku. Mladík přiznal, že minimálně jednou týdně nakupoval od neznámého muže po jednom gramu marihuany za 150 korun. Z toho ubalil dva jointy, které s kamarády vykouřili.

„Byli jsme potom hodně vysmátí a veselí. Někdy jsme to ale přehnali a pozvraceli se,“ sdělili chlapci policistům. A právě změny v chování si časem všimli vychovatelé a po pozitivním testu na drogy měli hoši utrum. Skončili každý v jiném ústavu.

Ředitel dětského domova Roman Suda nechtěl celou záležitost komentovat. „Zatím nevím o tom, že by policie vyšetřování ukončila,“ reagoval Suda. Podle něj problémy s drogami mají děti i v rodinách nebo podobných zařízeních. „My tady rozhodně o takovou publicitu nestojíme,“ odmítl se Suda dál o případu bavit.

Proces osvojení dítěte trvá i několik let. Přednost mají manželé a ti, kteří nehledí na etnikum

Proces osvojení dítěte trvá i několik let. Přednost mají manželé a ti, kteří nehledí na etnikum Děti

Průzkumy napříč republikou ukazují, že děti marihuanu rády zkoušejí a řada z nich se stává jejím pravidelným uživatelem ještě do 15 let věku. Například podle jedné ze studií odborníků z organizace Podané ruce, kteří se drogové prevenci věnují přes dvacet let, má s marihuanou zkušenosti i pětina žáků brněnských základních škol.