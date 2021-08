Děti byly nevybouřené a agresivní, kempy jim prospěly

„Bylo to na nich hodně znát. Děti byly nevybouřené a přespříliš agresivní,“ přiblížil Právu pedagog Stanislav Jílek, který se spolkem Svatojánci uspořádal v létě bezmála dvě desítky příměstských táborů na jihozápadě Čech. „Děti si to opravdu užily. Bylo hodně znát, že byly rády v kolektivu. Některé opakovaly klidně čtyři turnusy za sebou,“ dodal.

Na některých místech vsadili na pobyt v přírodě, zvířata a řemeslné dílny. Na Ostravsku se děti podívaly do zoo, planetária nebo Dolních Vítkovic, kde zároveň plnily různé úkoly. Dostaly i výukové listy s matematikou a českým jazykem. „Odpolední program byl hodně zaměřený na socializaci a sport,“ přiblížila ředitelka Domova dětí a mládeže v Ostravě-Porubě Kateřina Hořejší.

Tábory se snažily děti zapojit do kolektivu, podpořit u nich komunikaci a socializaci s vrstevníky, nebyly jen striktně doučovací. Právu to popsala za Středisko ekologické výchovy Český ráj předsedkyně správní rady Simona Jašová. „U menších dětí v prvních třech turnusech trvalo, než si zvykly. Bylo znát, že minulý školní rok nemohly komunikovat s vrstevníky,“ řekla.

„Nejvíc mají děti rády, když jsou v kontaktu se zvířaty a přírodou. V rámci táborů jsme měli včelky, dravce, kozy, ovce, koně. Vždycky je lepší, když jsou děti venku. To je baví víc, než když prší a musí být zavřené v prostoru,“ doplnila Jašová.

„Řekla bych, že to bylo půl na půl. Něco nám vytipovaly porubské školy, ale byli tam i klienti našeho zařízení, kteří k nám docházejí do kroužků a kterým jsme to nabízeli,“ řekla Hořejší.