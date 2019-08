Jed na hraboše na Brněnsku zabil desítky zajíců, tvrdí myslivci

„My to definitivně v tuto chvíli uzavřeno nemáme, protože nám chybí výsledky bakteriologického vyšetření a u toxikologického vyšetření se musí udělat celá škála toxinů,” dodal. „Většina vzorků, které došly, jsou vzorky odebrané a hrazené mysliveckým sdružením. To znamená, že vlastníkem je myslivecké sdružení, které první musí dostat výsledek,” uzavřel ředitel SVÚ v Olomouci.

Živěla vidí jako problém několik věcí. „Přípravek byl použitý bez toho, že by se udělalo oznámení. Když si Stutox kupujete, je tam popis, kam to musíte ohlásit. Musí být označené, kde je to aplikované. K ničemu takovému ale nedošlo,” řekl Živěla.

„Látka se má navíc aplikovat do nor, tady to ale nejspíš někdo velkoplošně rozmetal po poli. U nás v lokalitě Tuřany Dvorska to bylo na ploše 36 hektarů a ve Šlapanicích asi na 100 hektarech,” řekl Živěla.