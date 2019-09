Demonstrace u Koněva nebyla povolená. Organizátoři vybírali peníze na pokutu

„Dozvěděli jsme se, že magistrát akci nepovolil a jdeme do správního řízení, kde budeme platit pokutu až do výše 15 tisíc. Tak vás chci poprosit, kdybyste náhodou měl někdo chuť nám pomoct s pokutou, přijďte nám do té krabičky něco hodit. Každá koruna nám pomůže,” žádala na konci shromáždění předsedkyně pořádajícího spolku Česká suverenita Jana Volfová.