Dělám zdarma, nemám tři miliardy na doplacení rodičovské všem, vzkazuje matkám Babiš

„Je to hloupá otázka. To mám jako dát všem? Mám jim dát tři miliardy? Nemám tři miliardy. Dělám zdarma, posílám peníze samoživitelkám, tak nevím, proč bych jim to měl platit,” řekl Novinkám premiér Andrej Babiš na dotaz, zda vyslyší výzvu iniciativy #TAKEPECUJEME.

Premiér je podle žebříčku magazínu Euro čtvrtým nejbohatším českým občanem s odhadovaným majetkem ve výši 71 miliard Kč. Premiérský plat, který Babiš dává na charitu, činí letos 221 200 Kč hrubého.

Babiš ale dodal, že dodrží slib a zaplatí navýšení Petře Bořilové Linhartové, která se ho ve Sněmovně ptala, proč ji přijetím zákona diskriminuje.

„Řvala na mě, ječela,” přešel Babiš do protiútoku

„Slíbil jsem to té paní, která tam na mě řvala, ječela a agresivně na mě útočila, a té to dám, ale ta mi zatím nenapsala. A možná to doplatím někomu jinému, ale to jsou mé soukromé peníze. Nepodsouvejte mi, že jsem to slíbil všem, asi těžko bych mohl slíbit tři miliardy,” dodal premiér.

Ženy i se svými dětmi se v úterý ve Sněmovně snažily na poslední chvíli přemluvit premiéra, aby podpořil senátní variantu zákona. Ta by znamenala navýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 tisíc pro všechny rodiny s dětmi do čtyř let, tedy i pro ty, které ho už dočerpaly.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové pro senátní verzi nejsou v rozpočtu peníze - jednalo by se prý o zhruba 2,6 až 3 miliardy korun.

Jedno dítě navýšení dostane, druhé ne

Podle kritiků je zákon diskriminační. „Jde o to, že jsme tu dnes dvě maminky, které mají úplně stejně staré děti, a jedna navýšení příspěvku o 80 tisíc dostane a druhá ne, nebude mít nárok, protože už má vyčerpáno,“ vysvětlovala další z maminek Lenka Máchová.

Příspěvek rodiče vyčerpají dřív třeba kvůli dřívějšímu odchodu do práce nebo kvůli očekávání dalšího potomka.

Senátoři za opoziční KDU-ČSL avizovali, že chtějí zákon, který spolu s ANO prosadili ve Sněmovně poslanci ČSSD a KSČM, napadnout u Ústavního soudu jako diskriminační.