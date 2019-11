Děkan ostravské lékařské fakulty Martínek byl odvolán

„Děkan lékařské fakulty plně respektuje rozhodnutí velkého akademického senátu Ostravské univerzity, nicméně nevylučuje to, že se bude proti tomuto rozhodnutí bránit soudní cestou. Důvod svého odvolání totiž vidí jako nepravdivý a bere to částečně jako útok na svou osobu,“ sdělila Právu za odvolaného děkana mluvčí Lékařské fakulty OU Hana Hanke.

Rada Národního akreditačního úřadu na konci letních prázdnin na základě zjištění kontrolní skupiny rozhodla o zahájení správního řízení. Lékařské fakultě nyní hrozí omezení akreditace oboru všeobecné lékařství. Znamenalo by to, že by lékařská fakulta nemohla přijímat nové studenty.