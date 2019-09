Další spor v Praze na obzoru: TOP 09 nechce podpořit zvýšení daně z nemovitosti

STAN nebudou na rozdíl od TOP 09 vydávat žádné doporučení. „Jako předsednictvo STAN máme zásadu nevstupovat do konkrétních témat, která si naši lidé na úrovni obcí a měst rozhodují. Budeme respektovat jejich rozhodnutí a nebudou mít žádné doporučení. Jako bývalý starosta Kolína vím, že v některých případech, byť je to nepopulární, je zvýšení daně z nemovitosti nutností,” řekl Novinkám předseda STAN Vít Rakušan .

Pro zvýšení daní a větší pravomoci pro městské části jsou i další dva koaliční partneři Praha sobě a Piráti . „Daň z nemovitosti je jediná daň, která jde přímo městským částem. Starostové po té změně dlouhodobě volají. My jsme jim dali možnost vyjádřit svá přání a to poté budeme jako rada a jako zastupitelstvo hl. m. Prahy respektovat,“ řekl dříve Novinkám náměstek pro finance Pavel Vyhnánek z Prahy sobě, která má v zastupitelstvu celkem 13 členů. Pro zvýšení se vyjádřilo 53 z 57 městských částí již v červnu.

Konkrétní návrh znamená změnu tzv. místního a velikostního koeficientu, kdy se oba týkají bytových prostor. Místní koeficient je dnes na hodnotě 1 a Praha ho chce o 100 procent zvednout na hodnotu 2. Velikostní koeficient by se naopak snížil. Ten je dnes na hodnotě 5, ale Praha by městským částem doporučila snížení od 2,5 do 5. O místním koeficientu by rozhodla Praha celá, o velikostním by si rozhodla každá městská část sama.