Další nouzový stav nebude nutný, věří opozice. Otevřít chce obchody i služby

„Pandemický zákon je základ, my tady nouzový stav nechceme. Doufáme, že schválení kvalitního zákona zajistí to, že tu co nejdříve nebude muset nouzový stav být,“ sdělil po jednání s premiérem šéf klubu STAN Vít Rakušan.

Pokud by se podle něj našla shoda, zákonodárci by mohli novelu stihnout projednat do konce února. Podle šéfa vládních sociálních demokratů Jana Hamáčka (ČSSD) by o něm mohla Sněmovna jednat již tento čtvrtek. Ještě v úterý by tak měly opoziční strany poslat vládě své připomínky k zákonu.

„Pandemický zákon musí mít v sobě ukotveno odůvodnění opatření, tedy musí být jasné, jaký je očekávaný efekt pravidel a jaká budou mít vliv na situaci. Je to alfou a omegou toho, že budou lidé opatření dodržovat,“ dodal šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Piráti a STAN pak například prosazují, aby byli testování zaměstnanci ve fabrikách a aby byli lidé lépe motivováni jít do karantény. „Musíme se dostat na čísla, jaká jsou v jiných zemích, která mají stejná či podobná opatření,“ doplnil Bartoš.

Rýsuje se shoda?

Shoda mezi vládou a opozicí se rýsuje podle šéfa ODS Petra Fialy. „To je dobrá zpráva. Vláda je navíc ochotná jednat i o konkrétních věcech,“ zhodnotil dnešní sérii setkání opozice s premiérem. Ke společnému stolu by měli opět zasednout ve středu.

Koalice SPOLU (ODS, TOP09, KDU-ČSL) premiérovi v úterý také představila svých sedm opatření pro boj s koronavirem. Platit podle nich mají do té doby, než bude dostatečně proočkovaná společnost. Požadavky se týkají návratu žáků do škol společně s šetrným testováním učitelů i dětí ze slin, ale i rozšíření testování do firem a na další místa.