Dálnice do Vídně by u Nových Mlýnů mohla vést nad vodou

Bylo by to drahé řešení, ale nabízelo by četné výhody. Ředitelství silnic a dálnic řeší možnost vedení dálnice D52 z Brna do Vídně v úseku od Pohořelic do Mikulova nad hladinou horní novomlýnské nádrže pomocí silniční estakády.