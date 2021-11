Dal jsem k Zemanově léčbě drobná doporučení, řekl psychiatr Anders

„ÚVN chtěla mít jistotu, že dělá všechno pro to, aby to dopadlo dobře, což chápu. Myslím, že zdravotní stav si to opravdu zasluhoval. Resultovalo z toho nějaké drobné doporučení, ale jinak si myslím, že kolegové postupují naprosto správně. To, co já vím, bych dělal velmi podobně,“ uvedl.

„Bylo by dobré, aby to někdo definoval. Nikde nemáte napsáno, co všechno musí dělat člověk v této roli,“ řekl. Společnost by si to měla vyjasnit a do budoucna stanovit, co je nezbytné minimum.