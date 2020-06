D1 u Prahy hrozí kolaps. Do října se připravte na kolony i zavřené sjezdy

Podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) jde ale pouze o dílčí opravu a doby koronaviru, kdy po dálnicích jezdilo méně lidí, podle něj využít nešlo.

Kolony tam prostě budou šéf ŘSD Radek Mátl

„Jedná se o dílčí opravu, nikoliv o součást modernizace D1. Neměli jsme moc jinou možnost. Bylo to takhle nasmlouvané se stavebními firmami. Nejde to naplánovat tak, že někomu řekneme, aby tam přišel o dva měsíce dřív. Dokonce i opravy na jednom úseku D1 jsme museli zastavit. Jediná věc je to nedělat, ale to si sami pod sebou řežeme větev,” vysvětlil Novinkám ministr dopravy Karel Havlíček.

Oprava by měla začít 12. června. Během noci a nadcházejícího víkendu může dojít ke svedení dopravy pouze do jednoho pruhu. Uzavírka se naplno rozjede od 15. června.

Celková rekonstrukce celého úseku od Chodova až po Říčany a s tím spojená omezení by měla trvat až do 4. října, bude tak trvat celkem 115 dnů.

Připravte se na kolony

„Omezení čekejte. Kolony tam prostě budou, ale seděli jsme na tom dlouho a lépe to už podle mě vymyslet nejde,” řekl šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

„I proto, aby byly minimální, tak se to dělá déle, aby se převáděla doprava. Je to ale kapacitní problém. Ani ta šestipruhová komunikace prostě nestačí a omezení do dvou pruhů bude problematické,” dodal Mátl.

Uzavřené sjezdy

Jako první od 15. června do 11. srpna budou probíhat opravy na 5. až 10. kilometru ve směru na Brno. Následovat bude od 20. června do 23. srpna omezení na 11. a 12. kilometru.

V tomto směru dojde také k uzavření exitů. Od 15. června do 3. července bude mimo provoz exit 8 směrem z Prahy na Brno, tedy sjezd na Čestlice. Ten poté od 4. července do 19. července vystřídá exit 6 Průhonice. Exity ve směru z Brna na Prahu by v tomto úseku měly zůstat otevřené po celou dobu rekonstrukce. Stejně tak otevřený zůstane sjezd ve směru z Prahy na Říčany a Pražský okruh.

V reálu by měly být na každé straně zachovány dva zúžené pruhy s tím, že vždy bude jeden variabilní. V jednom směru tak budou tři pruhy a ve druhém dva.

Babišův telefonát za milion

Rekonstrukce na zmíněném úseku probíhala loni. A také byla naplánována na první prázdninový víkend. Po kritice veřejnosti, že budou lidé, kteří vyrazí na dovolenou, stát v hodinových kolonách, zasáhl premiér Andrej Babiš.

Zavolal řediteli Mátlovi a řekl mu, ať začnou opravy později, a následně se tím pochlubil na Twitteru. Poté ale vyšlo najevo, že stát bude posunutí o dva dny stát nejméně milion korun.